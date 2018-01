Meryl Streep verbreekt haar eigen record met 21e Oscarnominatie KDL

23 januari 2018

15u41

Meryl Streep heeft haar eigen recordaantal nominaties dinsdag verbeterd. De 68-jarige actrice ontving haar 21e nominatie voor de belangrijkste filmprijs ter wereld voor haar rol in 'The Post'.

Streep speelt in de film van Steven Spielberg de uitgeefster van The Washington Post die begin jaren zeventig twijfelde over het publiceren van de 'Pentagon Papers', een geheim overheidsrapport waaruit bleek dat de oorlog in Vietnam geen zin had. De actrice is overigens geen favoriet in de categorie beste actrice, dat is Frances McDormand voor haar rol in de tragikomedie 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

Streep won het prestigieuze beeldje in het verleden al drie keer: voor 'Kramer vs Kramer' (1979), 'Sophie's Choice' (1982) en 'The Iron Lady' (2011).