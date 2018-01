Meryl Streep registreert haar naam als merk KDL

29 januari 2018

16u15

Bron: Showbizz 0 Celebrities Meryl Streep heeft het monopolie aangevraagd op haar eigen naam om te voorkomen dat anderen haar naam gebruiken in de entertainmentindustrie. Ze heeft bij het Amerikaanse merkenregister haar naam laten vastleggen, meldt TMZ.

Meryl heeft vanaf nu dus het alleenrecht op het gebruik van haar eigen naam als het gaat om liveoptredens en acteerrollen voor televisie en films door een professionele acteur of entertainer. Daarnaast is haar naam beschermd als het gaat om spreekbeurten, signeersessies en het gebruik van haar naam voor websites.

De 68-jarige Meryl Streep is sinds 1975 actief als actrice. Haar eerste klus was een voice-over in de film 'Everybody Rides the Carousel'. Vorige week verbeterde Meryl Streep haar eigen record Oscarnominaties. Haar 21e Oscarnominatie kreeg ze voor haar rol in 'The Post' van Steven Spielberg.