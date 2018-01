Meryl Streep: "Dustin Hoffman had me niet mogen slaan" MVO

07u15 0 AP Meryl Streep Celebrities Dustin Hoffman ging een grens over toen hij Meryl Streep in het gezicht sloeg tijdens de opnames van 'Kramer vs. Kramer' eind jaren 70. Dat zegt de actrice in een interview met The New York Times.

Het incident vond plaats terwijl de twee in hun rollen van gescheiden echtpaar waren. De acteur moest spelen dat hij Meryl sloeg, maar deed dat echt. "Dit is een lastige situatie, want een acteur moet zich in een scène niet inhouden. Ik weet zeker dat ik ook weleens onbedoeld mensen pijn heb gedaan", legt de actrice uit. "Dat wordt je in de regel ook vergeven. Maar dit was mijn eerste film, het was de eerste opname van mijn eerste film, en hij sloeg me gewoon. Dat zie je ook in de film. Dat gaat te ver."

Dustin is één van de acteurs die sinds de opkomst van de MeToo-beweging door verschillende vrouwen is beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. De afgelopen tijd dook een oud interview met Meryl op, waarin ze vertelt dat de acteur tijdens hun eerste ontmoeting aan haar borst zat. Desgevraagd liet Meryl dit najaar weten dat dat interview het incident niet goed weergaf, dat ze Dustins excuses destijds heeft geaccepteerd en daarmee wat haar betreft de kous af is.