Memoires Woody Allen na veel discussie alsnog verschenen

23 maart 2020

15u59

Bron: ANP 0 Celebrities De veelbesproken autobiografie van Woody Allen komt maandag alsnog uit. De memoires van de 84-jarige regisseur zouden eigenlijk bij uitgeverij Hachette verschijnen, maar die liet hem eerder deze maand vallen. Nu brengt Arcade Publishing ‘Apropos of Nothing’ uit in de Verenigde Staten, laat de uitgeverij weten aan Amerikaanse media. Of en wanneer het boek in andere landen verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Dat de uitgeverij de release bekend maakt op de verschijningsdatum, heeft wellicht te maken met de ophef die rond het boek was ontstaan. De uitgeverij die het boek eerst zou uitbrengen kreeg veel kritiek op het feit dat een boek werd uitgegeven van de van seksueel misbruik beschuldigde Allen. Verschillende medewerkers van Hachette stapten om die reden ook op.

Eerder werd al duidelijk dat een andere uitgeverij toch van plan was Apropos of Nothing uit te brengen. Volgens Arcade Publishing geeft het boek een openhartig en gedetailleerd kijkje in het leven van Allen. “Van zijn jeugd in Brooklyn tot zijn geprezen carrière in film, theater, televisie, print en stand-up comedy. Plus zijn relaties met familie en vrienden.”

De regisseur ligt al jaren onder vuur omdat zijn dochter Dylan Farrow hem beschuldigt van seksueel misbruik, dat volgens haar plaatsvond op haar zevende. Allen heeft altijd ontkend, maar haar broer Ronan, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef, staat al jaren achter zijn zus.