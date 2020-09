Melissa Etheridge hoopt dat overleden zoon nu rust heeft JVE

11 september 2020

09u40

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse singer-songwriter Melissa Etheridge (59) heeft het nog altijd erg zwaar met de dood van haar 21-jarige zoon Beckett. Hij overleed in mei aan de gevolgen van een overdosis drugs. “Maar ergens ben ik blij dat hij geen pijn meer hoeft te lijden”, probeert ze positief te blijven.

"Onze familie is enorm close met elkaar, de liefde die we voor elkaar voelen sleept ons er doorheen. Daarbij ben ik niet de enige ouder die een kind is verloren aan een verslaving. Het is een enorme opgave, maar ergens ben ik ook 'blij' dat hij geen pijn meer hoeft te lijden," vertelt Melissa.

Ze vertelt dat het gemis wel nog steeds enorm is. “Natuurlijk missen we Beckett vreselijk. Maar mijn vrouw en ik, en onze drie andere kinderen, blijven dicht bij elkaar staan en voelen dat zijn ziel bij ons is. Elke dag is er eentje en we doen alles stapje voor stapje, zolang we maar samen zijn."

De singer-songwriter sprak zich ook uit over haar stichting, die ze in het leven heeft geroepen om onderzoek te laten doen naar de oorzaken en gevolgen van drugsverslaving. "Het is gigantisch, elk jaar verliezen we zo'n 150.000 mensen aan deze verslaving. Het heeft mij heel erg geholpen om deze stichting op te zetten en hoewel we nog niet zo lang geleden begonnen zijn, gaat het al hartstikke goed. Wat wij willen bereiken is inzicht krijgen in een verslaving, om daar uiteindelijk iets aan te kunnen doen.”

