Melissa Etheridge geeft drugsbezit toe

Zangeres Melissa Etheridge (56) geeft toe dat ze in het bezit was van cannabis, en ontsnapt zo aan een celstraf.

Door schuldig te pleiten voor drugsbezit, hoeft Etheridge niet naar de gevangenis. In plaats daarvan zal ze 1000 dollar boete moeten betalen - een vrij laag bedrag gezien de feiten.

Etheridge werd in augustus gearresteerd toen er cannabis werd gevonden op haar tourbus, toen ze de grens van Canada naar de VS wilde oversteken. Volgens de zangeres zelf, die kanker overleefde, gelooft ze in de medische toepassingen van cannabis.

In de staat Californië mag ze het zelfs legaal gebruiken om haar pijn te bestrijden, want daar heeft ze een speciale goedkeuringskaart die haar werd toegewezen door haar dokters.