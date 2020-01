Melanie Griffith heeft spijt van zoveelste ingreep: “Zelfs vrienden herkennen mij niet meer” MVO/TDS

Bron: Star Magazine 0 Celebrities Melanie Griffith (62) is haast onherkenbaar na haar laatste schoonheidsoperatie. En ze beseft blijkbaar ook zelf dat ze een stapje te ver is gegaan. “Ik besefte niet wat ik gedaan had, tot mensen verbaasd begonnen te reageren op mijn uiterlijk. Zelfs vrienden herkenden me niet meer”, zegt de actrice in de Amerikaanse media. Volgens haar vriendenkring is Griffith ronduit geobsedeerd door cosmetische ingrepen.

“Ze is altijd al obsessief bezig geweest met het ‘opknappen’ van haar uiterlijk’”, zeggen vrienden in Star Magazine. “Maar ze weet niet van ophouden. Deze keer stond haar voorhoofd niet alleen stijf van de botox, maar was ook haar neus plots een heel stuk korter. Tevens koos ze voor fillers in haar wangen en lippen, maar zoals gewoonlijk heeft ze weer overdreven. Ze heeft haar eigen uiterlijk bijna verpest.”

Dat veel Hollywoodsterren moeite hebben met ouder worden, is uiteraard gekend. Maar volgens haar vrienden heeft die vrees een uitzonderlijk hoge tol geëist van Melanie. Haar laatste grote filmrol was in 2005 in ‘Heartless’, en hoewel ze nog hier en daar kleine filmrollen en gastrollen op tv heeft gespeeld, is haar carrière vrijwel compleet tot stilstand gekomen. In een poging het tij te doen keren, zou Melanie de ene afspraak na de andere boeken bij de plastisch chirurg.

Volgens sommigen lijkt ze tegenwoordig ook meer op Janet Jackson dan op zichzelf. “Het begon de slechte kant op te gaan in 2015, toen Antonio Banderas (59) de scheiding aanvroeg, na negentien jaar samen. Ze denkt dat ze haar looks moet veranderen om ooit nog opnieuw de liefde te vinden.”

