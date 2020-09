Melanie C belandde in depressie tijdens Spice Girls: “Ik verdiende sloten geld en voelde me schuldig” SDE

Deel uitmaken van een van de populairste girlbands aller tijden, het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat weet ook Melanie C (46), beter bekend als Sporty Spice. In The Mirror vertelt ze over depressies en eetproblemen. "Ik dacht dat ik gek werd."

Melanie Chisholm was amper twintig jaar oud, toen ze reageerde op een advertentie, waarin zangeressen werd gezocht. Samen met Mel Brown, Geri Halliwell, Victoria Adams en Emma Bunton werd ze uitgekozen om de Spice Girls te vormen. De groep werd al snel waanzinnig populair én wereldberoemd - met dank aan hitsingle ‘Wannabe’.

Voor Mel C was het een moeilijke periode, geeft ze toe in The Mirror. “Ik was nog steeds bezig met uit te vogelen wie ik eigenlijk was”, legt de zangeres uit. Maar de vele commentaren die ze te verwerken kreeg, vielen haar zwaar. “Je bevindt jezelf in een situatie waarin je je kinderfantasie herbeleeft. Ik kom uit een arbeidersgezin en plots verdiende ik sloten geld. Ik voelde me schuldig, en had het gevoel dat ik dat niet verdiende. Ik denk dat ik daardoor enorm veel druk op mezelf legde om te beantwoorden aan het idee van perfectie, zodat ik al die dingen wél zou verdienen."

Depressie

De zangeres begon dan ook intensief te sporten en steeds minder te eten, met een depressie tot gevolg. “Rond het millennium was ik in Los Angeles met m'n familie”, klinkt het. “Ik had het moeilijk om uit bed te komen en voelde me hopeloos. Ik was zo moe en had het gevoel alsof m'n lichaam m'n geest had overgenomen. Ik had de wil niet meer om nog langer te leven. Toen besloot ik om m'n huisarts te gaan bezoeken. Hij wilde het meteen over m'n depressie hebben. Dat was een ongelofelijke opluchting", geeft Mel C toe. “Ik dacht dat ik gewoon gek aan het worden was, maar het had een naam, het was iets waarvan je kon herstellen.”

Melanie koestert wel enkel positieve herinneringen aan haar tijd bij de Spice Girls. “We wilden de wereld veroveren en we wilden opkomen voor de vrouwen. Het ging al snel over meer dan ‘Girl Power’", legt ze uit. “Deze beweging bestaat al honderden jaren. In de jaren negentig kwamen de Spice Girls die het meer mainstream en begrijpelijk maakten voor jonge mensen."

Een grote familie

Ze hoopt dan ook de Spice Girls - inclusief Victoria Beckham - volgend jaar opnieuw op tournee zullen gaan. “Mel B en ik blijven er maar op hameren, en we praten er allemaal over. Het is iets dat we allemaal willen doen. Dus hopelijk slagen we er ook in!” Volgens Melanie zien de vrouwen elkaar nog steeds geregeld. “We zagen elkaar nog, toen de lockdown voor het eerst wat gematigder werd. Toen gingen we allemaal naar Geri’s huis op het platteland. Dat was fantastisch. We zijn waarschijnlijk hechter dan we in lange tijd geweest zijn - en dan heb ik het ook over Victoria." Ze hebben dan ook een band die niet verbroken kan worden: “De hele wereld weet dat we het niet altijd met elkaar eens zijn en dat we ook ruzie maken, maar we zijn gewoon een grote, disfunctionele familie. Het is een band die nooit verbroken zal worden. Als er iets met een van ons gebeurt, dan is de rest er.”

