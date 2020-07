Mel Gibson lag een week in ziekenhuis met corona BDB

24 juli 2020

08u58

Bron: ANP/Mirror 0 Celebrities Acteur en regisseur Mel Gibson (64) raakte in april besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd. Hij verbleef een week in het ziekenhuis.

Gibson is behandeld in een hospitaal in Los Angeles. Z’n woordvoerder vertelt dat de 64-jarige acteur remdesivir heeft gekregen, een geneesmiddel tegen het coronavirus. “Sindsdien heeft hij meerdere keren negatief getest, en positief op de antilichamen”, klinkt het. Intussen is hij volledig hersteld. De acteur heeft zelf nog niet getuigd over z'n ervaring met het virus.

Gibson kwam recentelijk weer in opspraak nadat actrice Winona Ryder hem had beschuldigd van antisemitische en homofobe uitspraken. Hierdoor mocht hij geen stemmetje inspreken voor de sequel van ‘Chicken Run’. Volgens de acteur waren de beschuldigingen van Ryder niet correct en van de pot gerukt.

