Mel C kampte jarenlang met eetstoornis en depressie: "Het begon allemaal door ruzie met Victoria Beckham"

24 februari 2020

14u24

Bron: BBC Radio 4 0 Celebrities Sporty Spice Mel C, die in het echt door het leven gaat als Melanie Chisholm (46), heeft moeilijke tijden gekend. Het succes van de Spice Girls was overweldigend, maar er was ook een donkere keerzijde waar de zangeres nu pas mee naar buiten wil treden. Mel C kampte jarenlang met een eetstoornis en depressie, naar eigen zeggen het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie met Posh Spice Victoria Beckham (45).

Dat onthult de zangeres in een interview met de Britse radioshow Desert Island Discs. “Ik was zo gekwetst en schaamde me vreselijk”, blikt ze terug op het incident met Victoria, dat plaatsvond tijdens de uitreiking van de Brit Awards in 1996. “We hadden allemaal gedronken en toen ontstond een handgemeen tussen Victoria en mij. Ik zei in niet al te fatsoenlijke woorden dat ze moest oprotten. Waarop ik van onze manager te horen kreeg dat, als ik me ooit nog een keer zo zou misdragen, ik uit de groep zou worden gezet.”

Het incident hakte er destijds stevig in bij de Spice Girl. “Te denken dat ik alles had kunnen verpesten en kwijt had kunnen raken”, zegt ze. “Ik werd steeds harder tegen mezelf. Ik vermoed dat mijn latere problemen daardoor deels zijn ontstaan, omdat ik zo streng voor mezelf werd. Ik kon mezelf niet meer toestaan te ontspannen, want dan zou ik het allemaal kunnen verpesten.”

Pesterijen

Ook na de grote doorbraak van de Spice Girls kreeg Melanie het lastig. Ze werd naar eigen zeggen gepest binnen de meidengroep en ook het stoere en mannelijke imago dat haar werd aangemeten lag haar dwars. “Ik werd neergezet als de normale die niet echt meetelde en niets te zeggen had. Dat was heel pijnlijk als jonge startende popster. Ik deed er alles aan om perfect te zijn, of om te zijn als wat ik als perfect beschouwde.”

“Ik denk echt dat mijn lichaam destijds mijn geest heeft overgenomen”, gaat ze verder. “Ik ging van anorexia naar boulimia. Dat was het moment waarop ik naar mijn huisarts ging en de depressie werd vastgesteld. Er viel toen een enorme last van mijn schouders. Ik dacht: oh mijn god, er is dus een naam voor en ik kan geholpen worden.”

Nu ze terugblikt op de situatie realiseert de zangeres zich dat ze de Spice Girls veel eerder had moeten verlaten. “Ik ben veel langer gebleven dan ik eigenlijk wilde. Ik voelde me zo slecht en vond het heel lastig om in het gezelschap van de andere meiden te zijn. Ik wist dat ik moest gaan, omdat ik mezelf weer op de rails moest krijgen.”