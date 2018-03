Mel B zet 'geheime wapen' Eddie Murphy in om voogdij over dochter te krijgen MVO

30 maart 2018

08u16 0 Celebrities Dat het allesbehalve gezellig is tussen Mel B en haar ex-man Stephen Belafonte is geen geheim, maar in de strijd om de bezoekrechten van haar 10-jarige dochter Angel zet de Spice Girl nu haar geheime wapen in: Eddie Murphy. Oftewel, de biologische vader van het meisje.

Belafonte zegt meer een vaderfiguur geweest te zijn voor Angel dan Eddie en vindt dan ook dat hij recht heeft op het bezoeken van zijn stiefdochter. Mel is het hier niet mee eens en claimt dat Murphy zich ondanks een 'afwezige' start goed heeft hersteld wat betreft het vaderschap. Angel en Eddie zouden elkaar regelmatig zien en allebei blij te zijn met elkaars aanwezigheid in hun leven.

Omdat Belafonte geen bloedverwant is van Mel's dochter maakt hij minder kans op bezoekrecht dan haar echte vader. De Spice Girl beweert dat haar ex er alles aan gedaan heeft om het herstelde contact tussen Eddie en Mel te saboteren. Zo zou hij via Mel's telefoon valse berichtjes naar Eddie's assistent gestuurd hebben om te zeggen dat bepaalde afspraken met Angel niet doorgingen.

Belafonte ontkent alle beschuldigingen.