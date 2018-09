Mel B zet 'alles op alles' om voogdij te behouden: 2 keer per week getest op drugsgebruik MVO

07 september 2018

09u19

Bron: ANP 0 Celebrities Mel B wil er alles aan doen om de voogdij over haar dochter Madison te behouden. "Ze is bereid alles op alles te zetten", staat in een verklaring van haar woordvoerder aan Us Weekly. De Spice Girl zal meewerken aan onaangekondigde drugs- en alcoholtests.

"Melanie wil aan de rechter laten zien dat ze een stabiel persoon is", staat verder in de verklaring. Ze wil daarom niet één keer per week aan een test worden onderworpen, maar twee keer. "Melanie wil twee keer per week getest worden op drugsgebruik."

De voogdijzaak is aangespannen door Mels ex Stephen Belafonte. Een nanny had de Britse zangeres eerder beschuldigd van alcoholmisbruik.

Op dit moment is Mel B te zien als jurylid in de tv-show America's Got Talent. Na de finale wil ze zich laten behandelen in een kliniek.