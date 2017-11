Mel B treft schikking met ex MVO

06u00 0 AFP Melanie Brown (Spice Girl Mel B) Celebrities Mel B en haar ex Stephen Belafonte lijken een einde te hebben gemaakt aan hun vechtscheiding. De twee hebben een schikking getroffen. De voormalig Spice Girl heeft tevens haar beschuldigingen van huiselijk geweld ingetrokken.

Bronnen vertellen dat Mel B en Belafonte hun gezamenlijke bezittingen verdelen. Dankzij de schikking zou Belafonte ook hun zesjarige dochter Madison weer kunnen zien.

Mel B en Belafonte bekvechten al maanden over hun scheiding. De zangeres maakte in maart na een huwelijk van tien jaar bekend een punt achter de relatie te willen zetten. De zangeres zegt dat ze jarenlang werd mishandeld door haar man. Ook beweert ze dat hij jarenlang een affaire had met hun nanny. Belafonte zou het kindermeisje daarbij ook zwanger hebben gemaakt en haar gedwongen hebben abortus te plegen.