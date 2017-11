Mel B treft een bijzondere regeling met haar ex over haar sekstapes DBJ

Melanie Brown en haar ex-man Stephen Belafonte Celebrities De vechtscheiding tussen ex-Spice Girl Mel B en filmproducer Stephen Belafonte sleept al enkele maanden aan. Nu hebben ze eindelijk toch een regeling getroffen over hun dochter Madison én over hun sekstapes, die moeten namelijk allemaal vernietigd worden volgens 'Scary Spice'.

Stephen (42) en Melanie (42) zullen de voogdij over hun dochter delen en Stephen zal drie jaar alimentatie ontvangen. Hoeveel dat zal zijn is niet bekend. Stephen zou bovendien ook toegang krijgen tot het gezamenlijk huis tot ze het verkopen om vervolgens de winst te delen. Bovendien heeft Stephen ook toegezegd om alle sekstapes en aanstootgevende video’s van de twee te zullen verwijderen. Op die manier zou hij er volgens Mel B later niet aan kunnen verdienen.

Mishandeld

Mel B en Belafonte bekvechten al maanden over hun scheiding. De zangeres maakte in maart na een huwelijk van tien jaar bekend een punt achter de relatie te willen zetten. De zangeres zegt dat ze jarenlang werd mishandeld door haar man. Ook beweert ze dat hij jarenlang een affaire had met hun nanny. Belafonte zou het kindermeisje daarbij ook zwanger hebben gemaakt en haar gedwongen hebben abortus te plegen.