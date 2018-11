Mel B ondernam zelfmoordpoging SD

19 november 2018

06u29

Bron: ANP 2 Celebrities Ex-Spice Girl Mel B (43) onthult dat ze een zelfmoordpoging heeft gedaan tijdens de live shows van de Britse X Factor in 2014. Dat meldt The Sun. Destijds werd zij voor de halve finales vervangen op televisie, maar een dag later verscheen zij wel voor de finale. Haar zichtbare verwondingen werden toen toegeschreven aan een maagzweer.

Mel B, echte naam Melanie Brown, vertelt in haar autobiografie ‘Brutally Honest’ dat ze meer dan 200 pillen slikte voordat ze flauwviel en naar het ziekenhuis werd gebracht. Zelf geeft ze deels de schuld aan haar ex-man Stephen Belafonte voor het veroorzaken van haar mentale toestand. Het stel scheidde van elkaar in 2017, waarna Brown hulp zocht voor een posttraumatische stressstoornis.

De zangers beweert dat Belafonte haar hele leven, inclusief haar financiën, domineerde. “Toen ik hem leerde kennen, had ik negentig miljoen euro verdiend in twintig jaar tijd. Ik had een huis met tien slaapkamers in Marlow (Londen), een loft in Los Angeles en een indrukwekkende collectie kunst en meubelen. Toen ik Stephen verliet, had ik 823 euro op mijn bankrekening en een paar koffers vol kleren, boeken en speelgoed”, schrijft de zangeres.

Brown verliet Belafonte in 2017 na tien jaar huwelijk. Ze beschuldigt hem van huiselijk geweld en overspel met de kinderoppas. Brown en Belafonte hebben samen een dochter.

Op dit moment is de zangeres druk bezig met de reünie van de Spice Girls.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.