Mel B: "Mijn ex traumatiseerde mijn kinderen door hen video's van onthoofdingen te laten zien"

06 maart 2018

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Eind vorig jaar werd de bittere vechtscheiding tussen Melanie Brown (42), beter bekend als Spice Girl Mel B, en haar man Stephen Belafonte (42) officieel uitgesproken, maar de twee kunnen het bekvechten duidelijk niet laten. Mel B beschuldigd haar ex er nu van haar drie kinderen getraumatiseerd te hebben door hen video's te laten zien van ISIS-executies.

Mel B heeft daarom aan de rechtbank gevraagd om ervoor te zorgen dat Stephen Angel, de 10-jarige dochter die ze heeft met Eddy Murphy, niet meer mag zien. Volgens The Blast heeft Phoenix, de 19-dochter van Mel en haar vorige partner Jimmy Gulzar, bevestigd dat Stephen hen de video's van de onthoofdingen wel degelijk liet zien. "Hij liet ons allemaal naar video's kijken waarin mannen onthoofd werden met kettingzagen door leden van ISIS", zou ze verteld hebben.

Grappig of leerrijk

"Stephen liet Phoenix, Angel en zelfs Madison (de 6-jarige dochter van Mel en Stepgen, nvdr.) de video's zien toen ik niet aanwezig was. Hij dacht dat het grappig of leerrijk zou zijn", schrijft Mel in de documenten die ze bij de rechtbank indiende. "Dit was echt ongepast, zeker voor zo'n jonge meisjes die niet eens begrijpen wat er in die video's gebeurd. Angel heeft me meermaals over de video's verteld ze ze zei dat ze bang was dat Stephen haar nog meer naar zo'n gruwelijke beelden zou laten kijken." De aanklacht van Mel komt er vlak nadat Stephen een verzoek tot bezoekrecht had ingediend voor Angel. Een rechter zal zich later deze maand over de zaak buigen.

Mel en Stephen hadden er na een huwelijk van tien jaar een maandenlange en bittere strijd opzitten. In december kregen ze te horen dat ze eindelijk officieel gescheiden zijn.