Mel B: "Mijn ex drogeerde me tien jaar lang"

Bron: The Independent 0 Photo News Melanie Brown, alias Mel B, en Stephen Belafonte toen alles nog koek en ei was. Celebrities Voormalige Spice Girl Melanie Brown (42) beweert dat ze zowat heel haar huwelijk lang door haar ex, filmproducent Stephen Belafonte (42), werd gedrogeerd. De twee zitten in een vechtscheiding verwikkeld.

Mel B beschuldigde Belafonte eerder al van huiselijk geweld, gisteren kreeg de rechter te horen dat ze ook door hem werd gedrogeerd. Volgens één van Belafontes advocaten, Philip Cohen, maakte Mel B die aantijging pas recent. Belafonte wordt er door de voormalige zangeres ook van beschuldigd haar jarenlang mentaal en fysiek te hebben misbruikt.

Belafonte van zijn kant stelt in de aanloop naar het scheidingsproces dat Brown verslaafd was aan cocaïne en drank en dat dit voor grote problemen binnen hun huwelijk zorgde. Daarnaast zou Brown er een extravagante levensstijl op nagehouden hebben en zou ze al het geld dat ze met Spice Girls verdiende hebben verbrast: zo'n 43 miljoen euro.

Brown en Belafonte trouwden in juni 2007 in Las Vegas. In maart van dit jaar vroeg ze de scheiding aan op grond van "onverzoenbare verschillen" en aantijgingen van huiselijk geweld. De advocaten van Belafonte hebben die aantijgingen afgedaan als "niets meer dan een lastercampagne". Het proces rond de vermeende geweldplegingen is uitgesteld tot 6 november, het eigenlijke scheidingsproces komt er pas later.