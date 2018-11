Mel B liet oude tatoeage met naam van ex-man wegsnijden, maar bewaart de huid in een potje MVO

28 november 2018

11u11 0 Celebrities Mel B heeft een oude tatoeage met daarop de naam van haar ex-man Stephen Belafonte chirurgisch laten verwijderen. De 43-jarige Spice Girl bewaart de huid in een potje bovenop haar kledingkast, onthulde ze in de Britse talkshow ‘Loose Women’.

“Ik heb het in een pot bewaard, ik weet dat het nu een beetje vreemd klinkt”, zegt ze. “Het staat bovenop mijn kledingkast, waar niemand het kan zien. Maar ik weet dat het er is en het is van mijn lichaam af.”

Het jurylid van America’s Got Talent legde uit dat ze ook had kunnen kiezen voor een laserbehandeling, maar dat ze opzag tegen de pijn. “Ik dacht dat ik de pijn niet zou kunnen verdragen tijdens het laseren, dus ik heb een arts overgehaald om de tattoo weg te laten snijden.” De tekst van de tatoeage luidde: Stephen, till death do us part you own my heart.

Melanie Brown heeft een vechtscheiding achter de rug na een huwelijk waarin ze werd mishandeld. “Wat ik heb meegemaakt was gruwelijk”, blikt ze terug. “Mijn operatie heeft daar ook veel mee te maken. Ik wilde daarmee van mijn gewelddadige relatie afkomen. Het was als een reiniging. Ik wilde me gewoon fris en nieuw voelen, onaangeroerd door die man.”