Mel B is overtuigd: “David Beckham is de ware voor Victoria” SDE

28 oktober 2019

08u33

Bron: Metro UK 0 Celebrities David Beckham (44) en zijn Victoria (45) zijn ondertussen al twintig jaar getrouwd. Een eeuwigheid in showbizz-land, maar Spice Girl Mel B (44) had al langer in de gaten dat het koppel voor elkaar gemaakt was. Dat schrijft Metro UK.

Toen Victoria David Beckham leerde kennen, maakte ze nog deel uit van de Spice Girls. Elke jongen moest gekeurd worden door de andere meisjes, vertelt Mel B. Ook David ontsnapte daar niet aan. “We waren een echte meisjesgroep en niemand mocht een vriendje hebben zonder dat hij door de rest van de groep ondervraagd werd en op de rooster gelegd werd. Maar Victoria smeekte ons om vriendelijk te zijn tegen David.” En de voetballer viel blijkbaar in de smaak. “David was zo lief en verlegen. En Victoria zou het trouwens niet toestaan dat we het hem moeilijk maakten. Dat maakte ze érg duidelijk.”

Maar Mel B geeft toe dat die harde aanpak ook niet echt nodig was. “Vanaf dag één, was hij het gewoon. Je kon het in hun ogen zien.” En de zangeres vervolgt: “Vicky is een van de grappigste vrouwen op de planeet en ze is compleet haarzelf bij hem. Ze zijn samen opgegroeid, kennen elkaar vanbinnen en vanbuiten, en hebben zowel goede als slechte tijden meegemaakt. Dat is een échte relatie.”

Victoria en David trouwden op 4 juli 1999 en kregen vier kinderen samen. Deze zomer vierden ze hun twintigste huwelijksverjaardag met een privébezoek aan Versailles.