Mel B is gekwetst dat Victoria Beckham niet naar de Spice Girls-tour kwam: “Niet eens om ‘hallo’ te zeggen” MVO

18 juni 2019

17u04 0 Celebrities Mel B vindt het erg jammer dat Victoria Beckham zaterdag niet kwam opdagen tijdens het laatste reünieconcert van de Spice Girls. “Ik had eigenlijk verwacht dat ze op z’n minst langs zou komen om hallo te zeggen, niet op het podium maar gewoon als steun in het publiek”, zegt de zangeres dinsdag in ‘Good Morning Britain’.

De Britse meidengroep sloot zaterdag de reünietournee af in Londen. Eerder werd gefluisterd dat Victoria, die niet meewerkte aan de toer, tijdens het slot toch haar gezicht zou laten zien. Maar dat was niet zo. “Ik baalde ervan, en dat doe ik nog steeds een beetje, maar het is wat het is”, reageert Mel. “Wij meiden steunen elkaar wat er ook gebeurt.”

Over de reden van de afwezigheid van Posh Spice doet Mel geen uitspraken. “Zie ik eruit alsof ik het antwoord weet? Ik weet zeker dat ze haar redenen heeft.”