Mel B: “Ik ben met cocaïne begonnen om het leven met Stephen aan te kunnen” Redactie

01 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities In de showbizzwereld is er meestal veel aan gelegen om de schone schijn op te houden. Maar daar doet Spice Girl Mel B (43) niet meer aan mee. In haar autobiografie ‘Brutally Honest’ laat ze zonder verpinken haar masker vallen. “Ooit snoof ik zes lijntjes cocaïne per dag.”

Als het een beetje meezit kunnen fans van de Spice Girls de dames volgend jaar ook in onze contreien aan het werk zien. De reünieconcerten die het viertal – Victoria Beckham haakte af – in Groot-Brittannië en Ierland aankondigde, waren in geen tijd uitverkocht. Mogelijk volgt er dus ook een tournee op het Europese vasteland. Scary Spice Melanie Brown zou er alvast niet rouwig om zijn. De optredens brengen een bijzonder mooi bedrag op en Mel kan wel wat extra geld gebruiken. In haar nieuwe autobiografie ‘Brutally Honest’ (letterlijk: ‘Brutaal Eerlijk’) vertelt de zangeres dat ze vorig jaar uit haar huwelijk met Stephen Belafonte stapte met amper 1.046 euro op haar rekening. “Toen ik hem leerde kennen, had ik negentig miljoen euro verdiend”, schrijft ze. “Ik had een huis met tien slaapkamers in Marlow (in de omgeving van Londen, red.), een loft in Los Angeles en een indrukwekkende collectie kunst en meubelen. Toen ik hem verliet, had ik nog 1.046 euro op mijn bankrekening.” In tien jaar tijd was Mel naar eigen zeggen veranderd van een onafhankelijke alleenstaande moeder in een vrouw die haar financiën uit handen had moeten geven, zelf geen beslissingen meer nam en geen contact meer had met oude vrienden en familie. Het huwelijk met Stephen eindigde vorig jaar zoals bekend in een zwaarbevochten vechtscheiding. Na de breuk kwamen alsmaar meer pijnlijke details aan het licht over huiselijk geweld, gedwongen seks en een zware cocaïneverslaving.

Gewelddadige echtgenoot

Mels druggebruik liep volledig uit de hand in de periode vanaf 2013, toen ze jurylid was in ‘The X Factor’. Ze snoof toen ongeveer zes lijntjes cocaïne per dag. “Ik was een triestig, zielig persoon geworden en was compleet de pedalen kwijt”, schrijft ze. De drugs moesten haar helpen om haar door geweld geteisterde huwelijk met Stephen aan te kunnen. “Ik ben met cocaïne begonnen om me door de opnames van ‘X Factor’ te spartelen, om het leven met Stephen aan te kunnen, want dat voelde aan als neurotische claustrofobie.” Mel schaamt zich voor die periode, maar op dat moment kon ze haar leven zonder drugs gewoon niet aan. “De drugs hielpen mij om al mijn problemen te vergeten. Ik voelde de pijn niet meer. Zo kon ik tenminste gefocust jureren.” Anderzijds deed de cocaïne haar juist nog dieper wegzinken in haar depressies. Het absolute dieptepunt beleefde ze in december 2014, toen ze na een avondje uit met Stephen besloot de 200 aspirines te slikken die ze al geruime tijd had opgespaard.

