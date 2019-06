Mel B heeft plannen voor vibratorlijn: “Ze zullen eruit zien als lipsticks” TK

12 juni 2019

08u05

Bron: The Sun 1 Celebrities Momenteel is ze door het Verenigd Koninkrijk aan het touren met haar Spice Girls-collega’s, maar Mel B heeft blijkbaar nog tijd over voor ander, ietwat ondeugende plannen. Zo melden verschillende Britse media dat de zangeres zelf vibrators wil uitbrengen. “Ze is teleurgesteld in het aanbod in haar land", klinkt het.

Geen goede vibrators voor handen in het VK? Dan maakt Mel B ze wel zelf. De 43-jarige zangeres heeft naar verluidt concrete plannen om zelf een lijn van de speeltjes te produceren. Volgens een bron kreeg ze dat idee na gesprekken met andere vrouwen. “Ze heeft al meermaals van Britse dames gehoord dat er te weinig opties zijn in eigen land. Iemand vertelde haar ook over een vibrator die eruit ziet als een lipstick, maar die je niet naar het VK kan laten verzenden”, klinkt het. “Ze vindt dat heel frustrerend en besloot toen om er zelf te gaan maken.”

Een persverantwoordelijke van Mel B heeft die plannen ook bevestigd. “Maar ze wil het goed doen en met de juiste fabrikant. Het worden exclusieve speeltjes”, wilde haar woordvoerder kwijt. De Spice Girl, die altijd erg open geweest is over haar biseksualiteit, is intussen onderzoek aan het doen naar materialen en ontwerpen. “Er zal sowieso iets met luipaardprint bijzitten", klinkt het. “En ook speeltjes voor mannen.”