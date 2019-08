Mel B geeft toe: “Verhaal over avontuurtje met Geri maakte reünie Spice Girls ongemakkelijk” SD

05 augustus 2019

Nadat Mel B tijdens de opnames van een Brits praatprogramma had toegegeven dat ze een avontuurtje gehad had met collega-Spice Girl Geri Horner, zorgde dat voor ongemakkelijke momenten tijdens de reünietournee. Dat vertelt de zangeres in The Daily Mail.

“Het verhaal werd echt opgeblazen in de pers en op sociale media en ja, dat zorgde een tijdje voor een moeilijke situatie tussen mij en Geri”, vertelt Mel B in The Daily Mail. “Ik stuurde haar diezelfde nacht nog een sms’je en legde uit wat er gezegd was, en dat was prima voor haar. Maar toen het plots een veel groter verhaal werd, werd het ook een probleem. Het hielp niet dat we toen net met de repetities voor de tournee begonnen."

“Het was ongemakkelijk”, geeft Mel B toe. “De timing was erg slecht.” Daarbij komt dan nog dat de vrouwen veranderd zijn, vertelt de zangeres. “We zijn allemaal opgegroeid. Geri en ik waren altijd de luide, bazige vrouwen, terwijl Mel C en Emma veel stiller waren, maar we zijn veranderd. Mel C is veel rustiger en ze is heel geordend en weet exact wat ze wil, net als Emma. Geri is anders. Ze is getrouwd, heeft kinderen en is niet meer de buitensporige Ginger die ze geweest is. Daar heb ik wat aan moeten wennen. Ik ben ook veranderd. Ik heb een huwelijk achter de rug waarin ik tien jaar lang misbruik heb beleefd. Ik heb een leugen geleefd en nu wil ik alleen maar eerlijk zijn.”

Met Geri zijn trouwens alle plooien gladgestreken. “Het gaat zo goed met Geri en mij", laat Mel B weten. “Op onze laatste nacht in Wembley deed Geri iets dat voor mij meer betekende dan voor de andere meiden. Ze bood haar excuses aan omdat ze in 1998 de groep verlaten had. We waren toen zo close en toen vertrok ze zomaar, zonder een uitleg. Tot een paar weken geleden zei ze daar nooit sorry voor. Ze gaf me een enorme knuffel en we kregen allebei tranen in de ogen. Diep vanbinnen wisten we dat dat al lang gezegd had moeten worden.”