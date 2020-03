Mel B beschuldigt ex (opnieuw) van affaire met de nanny SDE

10 maart 2020

14u56 0 Celebrities Tussen Mel B (44) en Stephen Belafonte (44) zijn de plooien drie jaar na hun scheiding allerminst gladgestreken. Opnieuw beschuldigt de Spice Girl haar ex ervan een relatie te hebben met de 29-jarige nanny, en dat zou wel eens welgekomen munitie kunnen zijn in de voogdijstrijd.

Melanie Brown en Stephen Belafonte mogen dan al officieel gescheiden zijn, maar de voogdij over dochter Madison (8) is nog niet helemaal geregeld. Beide ouders willen dat het meisje fulltime bij hen komt wonen, en dus wordt er volop naar argumenten gezocht om de rechter te overhalen. Het lijkt er nu op dat Mel B de nodige munitie gevonden heeft. De Spice Girl heeft namelijk ontdekt dat Lorraine Gilles, haar voormalige nanny, nog steeds inwoont bij haar ex en haar dochter. Nochtans hebben Lorraine en Mel een overeenkomst gesloten die de nanny belet om nog contact te zoeken met de familie.

Maar Stephen zou een relatie hebben met Lorraine en zich niet veel van die overeenkomst aantrekken. Zo ging Lorraine Madison ophalen van school en werd het gezinnetje samen in een gehuurde bungalow gezien. Om haar aanwezigheid thuis te verbergen voor Mel, droeg hij Madison op om de nanny ‘Jenny' te noemen. Maar het meisje vertelde de waarheid aan Phoenix, Melanie’s oudste dochter uit haar eerste huwelijk. Die rook onraad en verwittigde haar moeder.

In de documenten die Mel B indiende bij de rechtbank van LA, schreef ze: “Ik ben in shock dat onze dochter gedwongen werd om een leugen van haar vader te bevestigen, enkel en alleen om zijn minnares/vriendin/nanny uit de problemen te houden. Dat is psychologisch misbruik omdat ons kleine meisje gedwongen wordt om voor haar vader geheimen te houden of omdat men haar doet geloven dat ze niet kan delen wat ze wil ... met haar moeder.”

Abortus

Tussen Mel B en Lorraine botert het al jaren niet meer. Toen het nieuws van de scheiding uitlekte, beweerde de Spice Girl dat haar ex Lorraine zwanger had gemaakt, en daarna haar abortus betaald zou hebben. “Hij vertelde me dat hij wilde dat zij de baby zou krijgen en dat we alle drie samen zouden gaan wonen”, staat er te lezen in rechtbankdocumenten. “Ik was in shock en kon het niet geloven. Hij eiste later dat Lorraine een abortus zou ondergaan. Hij gebruikte geld dat door mij verdiend was om voor haar abortus te betalen, en gebruikte geld dat door mij verdiend was om voor Lorraine’s hotel te betalen waar ze uitrustte van de ingreep.” Ze schreef ook: “Hij haalde me neer waar zij bij was, door me te vergelijken met Lorraine. Hij vertelde hoeveel jonger en mooier zij was. Ik ontdekte later dat hij seks met haar had en dat hij haar buitensporige sommen geld betaalde. Gedurende drie jaar lang heeft hij haar 300.000 dollar (zo'n 263.800 euro) betaald voor vermeende kinderoppasdiensten.”

Na de scheiding beweerde Lorraine echter dat ze een seksuele relatie had met Mel B. Zeven jaar lang zouden de twee de lakens hebben gedeeld. Maar gezien de nanny alle details naar buiten dreigde te brengen, wou Mel B dat koste wat het kost vermijden. Daarom gaf de zangeres Lorraine zo’n twee miljoen euro, om in ruil haar mond te houden over het vroegere en huidige seksleven van Mel B. En de nanny moest haar familie ook met rust laten, al lijkt dat laatste dus niet echt goed te lukken.