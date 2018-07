Meisjes en vrouwen zijn zot van Viktor Verhulst, Vlaanderens nieuwe hunk MVO

26 juli 2018

06u00

Bron: TV-Familie 0 Celebrities Move over Louis Talpe en Matteo Simoni. Vlaanderen heeft een nieuwe hunk: Viktor Verhulst (24). Zoon van, inderdaad.

Op Instagram pakt hij uit met een sexy Baywatch-foto waarmee hij zijn volgers - en vooral volgsters - van zijn bloot bovenlijf laat genieten. En voordien schitterde Viktor al in fotoreportages en spreidde hij zijn overduidelijke kwaliteiten als mannequin tentoon. Ja, Viktor is hot! Heel wat Vlaamse meisjes/vrouwen hebben een dikke boon voor hem, en dat is best te begrijpen.

Verleidelijk

Viktor is veel meer dan de zoon van Studio 100-baas Gert (50), de broer van ‘Ghost Rockers’-actrice Marie (22) en het lief van K3’tje Marthe De Pillecyn (22). Hij is ondernemend en creatief, iets wat hem van pas komt in zijn job achter de schermen bij Studio 100. En bovendien is hij dus een echt stuk.

De reacties op zijn zwembadfoto liegen er niet om. ‘Een echte spetter, jij’, reageert Julie, dochter van acteur Peter Thyssen. VIJF-stylist Jani Kazaltzis treedt haar helemaal bij met de reactie ‘Knapperd’. En dan zijn er uiteraard nog een heleboel andere jubelende reacties op het verleidelijke uiterlijk van Viktor.

Een schatje

Gert weet dat zijn zoon echt wel een ­zogenaamde hunk is. ‘Qua looks is Viktor de verbeterde versie van mij. Genetica kan al eens meezitten’, grapt Gert Verhulst.

Roos Van Acker geeft hem gelijk. ‘Gert heeft duidelijk zijn beste genen doorgegeven’, glimlacht ze.

