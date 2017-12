Meghan Markle vocht op haar elfde al voor vrouwenrechten MVO

Meghan Markle was op haar elfde al een meisje om rekening mee te houden. Toen ze een seksistisch reclamespotje onder ogen kreeg, schreef ze een brief naar een vrouwenrechtenadvocate, Hillary Clinton én het bedrijf in kwestie.

"Vrouwen in heel Amerika vechten tegen vuile potten en pannen", zo klonk het reclamefilmpje voor een afwasmiddel. "Klasgenootjes lachten ermee", aldus Meghan. "Zo van: zie je wel, vrouwen horen in de keuken." Ik herinner me dat ik geschokt en boos was. En ook gekwetst. Het was niet oké, en er moest iets aan gedaan worden. Je mag niet zomaar verwachten dat je moeder alles doet en dat mannen niets moeten doen."

Haar vader moedigde Meghan aan brieven te schrijven naar machtige mensen, en dat deed ze. Ze schreef naar de bekende vrouwenrechtenadvocate Gloria Allred, journaliste Linda Ellerbee, de toenmalige first lady Hillary Clinton en naar Procter & Gamble, het bedrijf dat het bewuste filmpje lanceerde.

Met succes: Procter & Gamble veranderde zijn reclame naar "Mensen in heel Amerika vechten tegen vuile potten en pannen".

"Een kleine bijdrage die bewijst dat je vanaf een erg jonge leeftijd het verschil kan maken," zegt de actrice daar nu over.