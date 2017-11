Meghan Markle verhuist naar Londen om bij prins Harry te zijn MVO

06u58

Bron: ANP 0 REUTERS Meghan en Harry zouden zich gaan verloven. Celebrities Nadat eerder bekend werd dat Meghan Markle aan het einde van het zevende seizoen van 'Suits' stopt, zou ze nu ook de procedure in gang gezet hebben om haar honden Bogart en Guy mee te verhuizen naar Londen. Dit versterkt de geruchten dat de actrice bij prins Harry gaat wonen en dat een verloving niet lang meer op zich kan laten wachten.

Markle is een fervent dierenliefhebber en heeft haar beide honden geadopteerd. Labrador-Shepard mix Bogart en beagle Guy wonen al jaren bij haar in Toronto en de plas oversteken zonder hen is dan ook geen optie.

Meghan steekt haar liefde voor de viervoeters niet onder stoelen of banken. Ze plaatste meerdere malen schattige kiekjes van haar honden op Instagram.

For the love of hand-me-downs. This was Bogart's sweater when he was a puppy, and now it's keeping Guy warm. #puppylove #adoptdontshop #reducereuserecycle Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 03 dec 2016 om 21:54 CET