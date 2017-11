Meghan Markle verhuist binnenkort naar Kensington Palace: "Zij is de ware voor Harry" MVO

Prince Harry en Meghan Markle

Het heeft er alle schijn van dat Meghan Markle binnen niet al te lange tijd haar intrek neemt in Kensington Palace, om bij haar grote liefde prins Harry te gaan wonen. Volgens het tijdschrift Us Weekly heeft de actrice haar spullen gepakt en is ze klaar voor de oversteek naar Londen.

Eerder al werd bekend dat de Suits-actrice een procedure in gang had gezet om haar honden mee te nemen naar Engeland. Nu zijn er verhuizers gezien bij haar appartement in het Amerikaanse Toronto en zou het huis zijn leeggehaald om alles te verhuizen. "Zij is de ware voor Harry," zeggen insiders. "Het zal niet lang duren voor hun verloving bekend wordt gemaakt."

Meghans 'body-double' bij Suits, Nicky Bursic, versprak zich deze week op Instagram. De vrouw plaatste een foto van haar en Meghan, met daaronder de tekst: 'Het was een eer om twee seizoenen jouw stand-in te zijn, Meghan. Ik wens je alle geluk toe, knapperd! Je verdient het!' Hiermee wakkerde Bursic de geruchten aan dat Harry en Meghan zich wellicht al verloofd hebben. De foto is inmiddels verwijderd van Nicky's account.

Meghan en prins Harry vertoonden zich voor het eerst samen in het openbaar tijdens de 'Invictus Games' in Toronto in september. Ook Meghans moeder Doria Ragland was daar aanwezig.