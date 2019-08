Meghan Markle’s geheime telefoontje naar Salma Hayek: “Zelfs mijn man wist van niets” SD

Bron: People 0 Celebrities Salma Hayek (52) is een van de 15 vrouwen die deze maand op de cover van British Vogue staan, speciaal geselecteerd door Meghan Markle (37). De hertogin van Sussex belde de actrice zelf om haar het goede nieuws te vertellen, maar vroeg wel geheimhouding van Hayek.

Toen Salma Hayek het telefoontje kreeg, zat ze in haar auto. Edward Enninful, redacteur van British Vogue en een goede vriend van haar, belde en vroeg of het oké was als hij iemand erg speciaal doorverbond. De actrice vermoedde toen nog dat het om Naomi Campbell, een gemeenschappelijke vriendin, zou gaan. “Ik zat in de auto, en hij zei: ‘Kijk, ik ga je iemand doorgeven. Zit je met iemand anders in de auto?’ Ik zei ja. Hij antwoordde: ‘Je mag de naam niet zeggen van de persoon waarmee ik bel.’ Ik dacht dat het een mopje was. Aangezien we goede vrienden zijn met Naomi Campbell, dacht ik dat ze een grap met me aan het uithalen waren. Dus ik zei: ‘Oh, ze zal ook in Londen zijn, en hij gaat haar doorgeven.’ Maar het duurde even voor de andere persoon aan de lijn kwam. En toen stelde ze zichzelf voor.” Het was Meghan Markle.

“Ze was erg vriendelijk en rustig”, vertelt Hayek. Markle legde uit dat ze aan een ‘project dat vrouwen ondersteunt’ aan het werken was. Aangezien Hayek al jaren samenwerkt met goede doelen, verwachtte ze dat de hertogin aan een samenwerking met een bepaalde organisatie dacht. “Ik werd opgewonden. Ik dacht na en probeerde een logica te vinden in deze rare dag”, herinnert Hayek zich. “Ze legde uit hoe gepassioneerd ze is voor vrouwen en wat er aan de hand was. En toen zei ze dat ze iets voor British Vogue doet. Dat ze een gastredacteur is. Ik dacht dat ze misschien een artikel wil maken over wat we met bijvoorbeeld Kering (een goed doel, red.) doen, maar ze zei: ‘Nee, ik maak een cover, waar ik zelf niet op sta, ik plaats mijn favoriete vrouwen op de cover. En jij bent zeker een van hen. Jij bent een van de eersten.’ Ik was compleet in shock. Ik zag dat niet aankomen. Ze begon te praten over hoe ze me volgde en waarom ze mij uitkoos.”

Een hele eer, maar Hayek moest het gebeuren wel geheim houden - ook voor haar echtgenoot en dochter. “Ik mocht er niet over praten en dat deed ik ook niet", vertelt ze. “Ik voelde me zo vereerd toen we de fotoshoot deden. Niemand wist waarvoor het was, enkel ikzelf en de fotograaf, Peter Lindbergh.”