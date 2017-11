Meghan Markle na seizoen 7 weg bij 'Suits' MVO

Prins Harry en Meghan Markle De geruchten dat Meghan Markle en Patrick J. Adams aan het einde van seizoen 7 afscheid nemen van de televisieshow 'Suits', worden steeds sterker. Meghan en Patrick spelen het powerkoppel Rachel Zane en Mark Ross. Beide zijn al vanaf het eerste seizoen aan de advocatenserie verbonden.

De contracten van beide acteurs lopen af en het ziet er niet naar uit dat die verlengd gaan worden. Patrick trouwde afgelopen zomer met actrice Troian Bellisario en is toe aan een volgende fase in zijn carrière.

De toekomst van Meghan lijkt naar alle waarschijnlijkheid in Londen te liggen, bij haar liefje prins Harry. Heel Engeland hoopt vurig op de bekendmaking van de verloving van het stel, dat tijdens de Invictus Games in Toronto eind september voor het eerst samen in het openbaar verscheen.