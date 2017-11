Meghan Markle moet door haar verhuis naar Londen een van haar twee honden achterlaten in Canada

Bron: The Daily Mail 0 instagram Megan Markle en haar honden Bogart en Guy Celebrities Kersvers verloofde van Prins Harry, Meghan Markle, heeft een hartverscheurende keuze moeten maken. Ze verhuist van Canada naar Londen, maar slechts een van haar twee honden kan mee. Een "complexe beslissing", reageert Kensington Palace.

De Amerikaanse actrice heeft twee honden. Guy is een beagle en Bogart een kruising van een labrador en een herdershond. Door een nog onbekende reden heeft alleen Guy de oversteek naar de UK gemaakt, Bogart verblijft ondertussen bij vrienden in Canada. Een woordvoerder van het Britse koningshuis verklaarde dat Miss Markle dol is op beide honden en dat het een ‘complexe’ beslissing was om slechts een van de twee honden mee te nemen.

Te oud?

Volgens fans op sociale media zou Bogart te oud of te groot zijn om naar de nieuwe woonst van het koppel te vliegen. Bogart is nu ondergebracht bij vrienden en de 36-jarige actrice houdt naar eigen zeggen contact via Facetime. Beagle Guy was dus de gelukkige, maar om in het Verenigd Koninkrijk binnen te komen moest hij verschillende vaccinaties en bloedtests ondergaan.

Ellen DeGeneres

Leuk detail: het was de Amerikaanse talkshow-ster Ellen DeGeneres die Meghan overtuigde om Bogart te adopteren van het asiel. "Ellen tikte op het raam en gilde dat ik die hond moest nemen. En dus nam ik hem mee naar huis, omdat Ellen het me gezegd had", aldus Markle.

Oh, my boys. This pic says it all. Bogart & Guy. 😂 #adoptdontshop #thelookonbogartsface Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 16 sep 2016 om 03:18 CEST

Lazy Sunday with my Guy #adoptdontshop #homesweethome Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 16 okt 2016 om 16:29 CEST

Me and my guy. Good to be home. #snuggles #homesweethome #adoptdontshop Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 05 sep 2016 om 01:41 CEST

My loves #adoptdontshop #happysunday Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 23 okt 2016 om 23:59 CEST