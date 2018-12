Megan Fox praat niet over #MeToo, al heeft ze veel te vertellen MVO

11 december 2018

17u43 0 Celebrities Megan Fox (32) heeft “nogal wat verhalen” als het gaat om de #MeToo-beweging, maar is niet van plan deze met de wereld te delen. De actrice sprak zich jaren geleden uit over vrouwonvriendelijk gedrag van regisseur Michael Bay, maar kreeg toen bakken kritiek over zich heen. De wereld was volgens Megan nog niet klaar voor die verhalen.

Mijn woorden werden tegen mij gebruikt op een manier die toen, op mijn leeftijd en met mijn bekendheid, enorm pijnlijk was”, vertelde Fox in een interview in de New York Times. “Ik vind het vervelend om dit over mezelf te zeggen, maar ik denk dat ik mijn tijd vooruit was en dat mensen mijn verhaal niet konden begrijpen.”

Toen de #MeToo-beweging eind vorig jaar opkwam, besloot de 32-jarige actrice bewust om haar mond te houden. Ze wilde niet opnieuw geconfronteerd worden met negatieve reacties. “Ik denk niet dat ik, op basis van de reacties van mensen en feministen, een sympathiek slachtoffer ben.”

Megan trok zich in 2010 Fox terug tijdens de opnames van ‘Transformers 3'. Bay zou haar ongepaste verzoeken hebben gedaan.