Megan Fox laat naam Machine Gun Kelly tatoeëren

26 september 2020

19u41

Bron: ANP 0 Celebrities Megan Fox (34) en Machine Gun Kelly (30) blijven elkaar maar overtreffen met liefdesverklaringen. Na het nieuwe album van de zanger, waar de liefde vanaf spat, heeft de actrice nu een tatoeage van haar nieuwe liefde laten zetten.

In het nummer ‘Banyan Tree’ op het nieuwe album van haar liefje, is het model pratend te horen. "Het is pas vier maanden geleden dat we elkaar hebben ontmoet", zegt Megan. "Je hebt zojuist mijn initialen op je laten tatoeëren. Ik heb net je bijnaam op mijn lichaam getatoeëerd.”

De sterren ontmoetten elkaar op de set van hun film ‘Midnight in the Switchgrass’ en werden in mei samen gespot in Los Angeles. Vorig jaar scheidde Megan na negen jaar huwelijk van haar man Brian Austin Green, met wie ze drie kinderen heeft. Kelly deelt een dochter met zijn ex, Emma Cannon.

