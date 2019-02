Meg Ryan schrijft romantische komedie MVO

16 februari 2019

08u37

Bron: ANP 0 Celebrities Meg Ryan is toch nog niet uitgekeken op romantische komedies. De actrice, die speelde in romcomklassiekers als ‘Sleepless in Seattle’, ‘When Harry Met Sally’ en ‘You’ve Got Mail’, schrijft nu zelf een film. Dat onthult Ryan in een interview met The New York Times.

Behalve de naam van de productiemaatschappij (Working Title Films) die betrokken is bij het project wil ze verder niets verklappen. “Laten we het daarbij houden”, zegt de 57-jarige actrice. “Mijn god. Het voelt alsof je het vervloekt als je er over praat.” Wel hoopt ze dat ze zelf ook in de regiestoel mag kruipen. “Ik ben me er nu van bewust dat romantische komedies lekker zoet zijn, maar wel een structuur hebben. Je kunt erop bouwen. Dat wist ik voordien niet.”

Ryan, die voor het laatst een filmrol had in 2009, krijgt niet echt aanbiedingen voor rollen waar ze enthousiast van wordt. “Het zijn geen dingen die ik wil doen. Ik heb zo veel bewondering voor acteurs die een ongelooflijke verbeeldingskracht of veel levenservaring hebben die ze over kunnen brengen op het publiek. Ik denk niet dat ik zo ben.”

Doordat de agenda van de actrice niet volstaat met filmrollen, heeft ze veel tijd voor andere dingen die ze belangrijk vindt. Zoals de opvoeding van haar kind en reizen. “Ik schrijf, ik hoop dat ik kan regisseren. Ik hou van design en ik fotografeer.”