Meer dan 1300 klachten over “softporno-concert” van Shakira en J.LO tijdens Super Bowl: “We moesten de ogen van onze kinderen afdekken” kv

26 februari 2020

17u56

Bron: The Hill, CNN, Hollywood Reporter 1 Celebrities De Federal Communications Commission (FCC), die zich in de VS buigt over radio-en televisiecommunicatie, heeft de voorbije maand 1312 klachten gekregen van kijkers die naar eigen zeggen van streek waren door het concert van Shakira en Jennifer Lopez tijdens de Super Bowl Halftime Show eerder deze maand.

De Super Bowl Halftime Show wordt elk jaar live uitgezonden tussen beide wedstrijdhelften van de Super Bowl en is in de VS een van de meest geanticipeerde concerten van het jaar. Shakira en Jennifer Lopez, twee immens populaire zangeressen met Latijns-Amerikaanse roots (Shakira is Colombiaanse, de ouders van Lopez zijn afkomstig uit Puerto Rico), brachten een show die bulkte van de verwijzingen die opgevat kunnen worden als politieke statements over Trumps harde immigratiebeleid. Zo zaten er kinderen in kooitjes en bracht J.Lo een cover van Bruce Springsteens ‘Born in the USA’, gehuld in de Puerto Ricaanse vlag.

Maar het zouden vooral de suggestieve dansmoves zijn die bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat schoten. De artiesten paaldansten, twerkten en heupdansten erop los.

“Softporno”

Een regionale televisiezender uit Texas keek de klachten in die naar aanleiding van het concert naar de FCC werden gestuurd. Volgens de nieuwsdienst kwamen de verontwaardigde reacties uit nagenoeg alle 50 Amerikaanse staten. De meerderheid was afkomstig uit Texas: bijna 140 misnoegde burgers kropen daar in hun pen. Een van de briefschrijvers stelde dat de opvoering niets minder was dan een “KNT stripshow” (KNT: Kinderen Niet Toegelaten, red.) en meer dan 40 klachten omschreven de voorstelling als “softporno”. Iemand uit Tennessee stelde zelfs dat de show zijn ogen had “gemolesteerd”.

Een bloemlezing van enkele opvallende reacties:

“Alsjeblieft, doe iets aan de ongepaste uitzending! We moesten de ogen van onze kinderen bedekken en de 2020 Halftime Show doorspoelen vanaf het begin. Alleen al de kledij was ongepast. Het dansen was denigrerend en de striptease was domweg choquerend. Ik hield van JLo’s muziek toen ik opgroeide... maar nu heb ik medelijden met haar en ik zal haar muziek of die van Shakira niet langer spelen in onze woning.”

“De Halftime Show was erg seksueel van aard. Ik heb nooit zoveel seksstandjes gezien buiten pornomagazines”, aldus een New Yorker, die ook klaagde over “sexy tongbewegingen” en “kontengedraai”.

“Jennifer Lopez’ gedraai rond een strippaal met haar kont en haar kruis vlak voor mijn ogen, die van mijn man en kinderen, was een affront voor vrouwen en kinderen en schendt jullie regels. Ik zal Pepsi (Super Bowl-sponsor, red.) en hun producten boycotten en tenzij jullie volgend jaar een fatsoenlijke halftime show kunnen garanderen, zullen we de Super Bowl boycotten.”

“Ik moest mijn kinderen de kamer uitsturen zodat ze niet blootgesteld werden aan iets dat ze niet hadden mogen zien. Ze (Jennifer Lopez, red.) zou nooit nog op zoiets als dit mogen optreden. Schande voor de NFL die deze voorstelling liet gebeuren. Ik weet niet zeker hoe je haar of de betrokkenen bij de choreografie van deze voorstelling kan censureren, maar het was walgelijk.”

“Waarom is het OK dat deze entertainers, J.Lo en Shakira op nationale televisie rondparaderen en naar hun genitaliën grijpen? Ik wil niet dat mijn kinderen dat gedrag imiteren. Keuren jullie deze onzin echt goed?”

“Dit is geen gepast familie-entertainment zoals de Super Bowl adverteert. Het was weerzinwekkend! En dan doen er jonge meisjes mee aan het spektakel. Het verbaast niet dat er ‘sex-trafficking’ (mensenhandel voor seks, red.) is als je dit familie-entertainment noemt. En waar zijn de Me Too-vrouwen? Zien jullie de hypocrisie niet?”

Nipplegate

1300 klachten is echter peanuts vergeleken met de reacties na Janet Jacksons nipplegate in 2004, toen de borst van de zangeres tijdens de Halftime Show een halve seconde zichtbaar was. Een “garderobedefect”, luidde het in de officiële verklaring. Maar meer dan 200.000 kijkers die de “ongepaste inhoud” niet konden smaken stuurden toen een klacht naar de FCC.

Vorig jaar kreeg de FCC slechts 94 klachten over de Halftime Show. Die hadden voornamelijk betrekking op de tepels van Maroon 5-frontman Adam Levine, die het merendeel van de show shirtless afwerkte.

Volgens Associated Press stemden dit jaar maar liefst 104 miljoen kijkers op zondag 2 februari af op de Halftime Show.