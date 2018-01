Meer beschuldigingen aan adres 'True Lies'-stuntman MVO

Na aantijgingen van actrice Eliza Dushku aan het adres van de stuntcoördinator van de film 'True Lies', hebben nog twee vrouwen melding gemaakt van wangedrag door deze Joel Kramer.

Aan Deadline vertelt een stuntvrouw die in 1997 met Kramer aan de film Virus werkte, dat zij haar 15-jarige zusje en een 16-jarig vriendin uitnodigde op de set. Hij zou de minderjarige meisjes hebben meegevoerd naar zijn hotel en toen het zusje was vertrokken, seks hebben gehad met de vriendin. Kramer heeft laten weten dat hij indertijd niet wist dat het meisje pas 16 was. "We hebben wat geflikflooid maar er heeft geen gemeenschap plaatsgevonden", aldus de stuntman, die daarbij vertelde dat hij er evengoed kapot van was toen hij op de hoogte raakte van de leeftijd van de tiener.

Een derde vrouw beschuldigt Kramer ervan haar te hebben gedwongen tot orale seks op weg naar een feestje eind jaren 70, begin jaren 80. Hij zegt zich hier niets van te herinneren.

Dushku schreef zaterdag op Facebook dat de stuntcoördinator haar tijdens de opnames van True Lies uit 1994 heeft misbruikt. Kramer was destijds 36, Dushku 12 jaar oud.