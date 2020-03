Medewerkers uitgeverij betogen tegen publicatie biografie Woody Allen SDE

06 maart 2020

08u30

Zo'n 75 à 100 medewerkers van Hachette, de uitgeverij die de autobiografie van Woody Allen (84) zal uitbrengen, hebben donderdag uit protest het werk neergelegd.

#LittleBrownWalkout #HachetteWalkout - dozens of publishing employees take to the streets in protest over upcoming #WoodyAllen memoir ....see more on @DEADLINE pic.twitter.com/F2ZxnikV8N Dominic Patten(@ DeadlineDominic) link

De autobiografie van Woody Allen blijft de gemoederen bedaren. Eerder hadden Woody’s geadopteerde kinderen, Ronan en Dylan, hun ongenoegen al geuit. Donderdag hebben ook de werknemers van de uitgeverij waar het boek gepubliceerd wordt het werk tijdelijk neergelegd. Zo'n 75 à 100 medewerkers verzamelden zich op straat voor de kantoorgebouwen. Dat deden ze uit sympathie voor Ronan en Dylan, en alle slachtoffers van seksueel misbruik, klonk het.

“Deze middag lopen de werknemers van Grand Central Publishing uit het kantoor van Hachette New York", stond er te lezen in een mail aan Publishers Weekly. “Uit protest tegen de publicatie van Woody Allens biografie. We zijn solidair met Ronan Farrow, Dylan Farrow en de overlevers van seksueel misbruik.” De uitgeverij zelf liet in een mededeling aan The Daily Beast en The New York Times weten: “We respecteren en begrijpen het perspectief van onze werknemers die besloten hebben om hun bezorgdheid over de publicatie van dit boek te uiten. We zullen de discussie aangaan met onze werknemers van zodra die kans zich voordoet.”

Verschillende auteurs van de uitgeverij hebben hun solidariteit met de medewerkers geuit. Zo schreef N.K. Jemisin op Twitter: “Blijkbaar heeft mijn uitgever beslist om de biografie van iemand die gekend is voor het seksueel misbruik van kinderen te publiceren. De medewerkers zijn naar buiten gelopen om hun solidariteit met de slachtoffers te tonen. Zoals het hoort. Komaan Hachette, doe dit niet.” Ook Robin Stevenson liet weten: “Bedankt aan de medewerkers van Hachette om dit te doen!”

Beschuldigingen

In het boek ‘Apropos of Nothing’ geeft de 84-jarige Allen volgens de uitgeverij zijn visie op zijn werk en zijn privéleven. Hij verhaalt over de films, toneelstukken en tv-programma’s die hij heeft gemaakt de afgelopen zes decennia. Maar ook gaat Allen in op de relatie die hij met zijn familie en vrienden heeft. Opvallend, omdat zijn dochter Dylan Farrow stelt als kind door hem misbruikt te zijn.

Allen staat al meer dan een halve eeuw te boek als een gezaghebbende en gerespecteerde filmmaker en komiek, dankzij klassiekers als ‘Annie Hall’, ‘Manhattan’ en ‘The Purple Rose of Cairo’. Maar de afgelopen jaren is hij steeds meer onder vuur komen te liggen door onder meer de beschuldigingen van zijn dochter. Deze geluiden zijn niet nieuw, maar hebben veel meer gewicht gekregen in het #MeToo-tijdperk. De regisseur ontkent alle aantijgingen, maar de hardnekkige beschuldigingen hebben er wel voor gezorgd dat hij de afgelopen jaren veel minder films heeft gemaakt.