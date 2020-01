Meat Loaf klaagt hotel aan na lelijke val van podium SDE

14 januari 2020

12u11

Meat Loaf is nog steeds woest op het Hyatt Hotel op de luchthaven van Dallas. De 72-jarige zanger zou daar in mei vorig jaar een toespraak houden tijdens een horrorbeurs, maar maakte een lelijke smak van het podium en moest naar het ziekenhuis. Meat Loaf heeft het hotel nu aangeklaagd voor nalatigheid, melden Amerikaanse media.

De zanger stapte het podium op en zette zijn voet neer op een stuk gordijn op de grond, maar daar zat niets onder. Meat Loaf verloor zijn evenwicht en viel van het podium af. Volgens de aanklacht liep hij ernstige verwondingen op aan zijn nek, sleutelbeen en schouder en lag hij 42 dagen in het ziekenhuis. De muzikant moest ook lang revalideren. Meat Loaf houdt het hotel en de organisatie van het Texas Frightmare Weekend verantwoordelijk voor zijn val. "Ze hebben niet gezorgd voor een veilige omgeving en hun falen heeft er uiteindelijk toe geleid dat Meat Loaf ernstig gewond is geraakt", zo staat in de aanklacht.

De hotelketen en de organisatie achter de jaarlijkse horrorbeurs hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen van de zanger.