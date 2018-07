Mayweather troeft Clooney af op Forbes-lijst SD

16 juli 2018

20u49

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse profbokser Floyd Mayweather (41) is de bestbetaalde entertainer van het afgelopen jaar (juni 2017-juni 2018). Hij haalde een totaalbedrag van 243 miljoen euro binnen, voornamelijk dankzij zijn veelbesproken gevecht tegen Conor McGregor (kampioen mixed martial arts) in augustus.

Acteur George Clooney (57) eindigde achter Mayweather als tweede op de jaarlijkse lijst van tijdschrift Forbes. Niet zozeer dankzij zijn acteerprestaties, maar vooral dankzij de verkoop van een tequilamerk waarvan hij mede-eigenaar was. Clooney haalde daarmee ruim 203 miljoen euro binnen, zijn hoogste jaarinkomen in zijn 35-jarige carrière in de tv- en filmindustrie.