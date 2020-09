Max Ehrich aanvaardt breuk met Demi Lovato niet: “Officieel hebben we nog niets beëindigd” SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Zijn Demi Lovato (28) en Max Ehrich (29) nu wel of niet uit elkaar? Bronnen dicht bij de zangeres houden vol dat de verloving wel degelijk voorbij is, maar de acteur zelf laat op sociale media weten dat hij niets weet van een breuk. “Ik blijf voor altijd van je houden."

Vorige week raakte bekend dat Demi Lovato en Max Ehrich hun verloving na amper drie maanden verbroken hadden. “Demi en Max waren tijdens de lockdown 24/7 samen, maandenlang”, klonk het in People. “Ze leefden in een bubbel zonder enige stress en alles was leuk. Nu werken ze allebei en bevinden ze zich in verschillende staten. Er waren conflicten.” En die conflicten zouden dan uiteindelijk tot een breuk geleid hebben.

Onvoorwaardelijke liefde

Maar daar is Max het niet mee eens. Op z'n Instagram-pagina schreef hij: “Tot op dit moment hebben we elkaar nog niet via de telefoon gesproken. Officieel hebben we nog niets beëindigd. Ik houd van Demetria (Demi’s volledige naam, red.) en ik wil gewoon dat ze gezond en veilig is." Daarna richtte hij zich rechtstreeks tot z'n (ex)geliefde: “Als je dit leest: ik zal altijd van je houden, onvoorwaardelijk. Maakt niet uit wat er gebeurt."

Eerder gaf de acteur al aan dat hij het nieuws van de breuk via de tabloids vernam. “Stel je voor dat je de status van je relatie ontdekt via een tabloid”, deelde hij op sociale media. “Terwijl je een film aan het maken bent over een Christelijke dominee wiens intentie het is om mensen te helpen.” Op Facebook schreef hij dan weer: “Vergeef me en kom alsjeblieft naar me terug."

Vergiffenis

Waarvoor Max precies vergiffenis vraagt, is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met enkele berichten uit het verleden van de acteur die recent opdoken. Daarin uit Max z'n bewondering (en liefde) voor verschillende vrouwelijke beroemdheden, zoals Selena Gomez, Ariana Grande en Miley Cyrus. “Trouw nu met me”, schreef hij bijvoorbeeld bij een video van Selena Gomez. En bij een foto van Ariana Grande reageerde hij: “Mijn vrouw." Voor fans genoeg reden om hem af te schrijven als een ‘creep’ die enkel uit is op beroemdheid. “Hij reageerde zelfs een paar dagen voor hij een relatie kreeg met Demi Lovato nog op verschillende berichten van andere vrouwen", klonk het. De zangeres zelf wilde er niets van horen. “Het is echt triestig wanneer mensen valse beelden gebruiken om vrouwen tegen elkaar op te zetten. (...) Bovendien, hebben jullie niets belangrijkers om over te schrijven in 2020?”

