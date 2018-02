Matthias Schoenaerts werkt aan graffiti-project voor Antwerpen: "We geven de stad een goede facelift" MVO

28 februari 2018

06u58

Bron: Het Nieuwsblad 6 Celebrities Matthias Schoenarts is druk bezig met het promoten van zijn nieuwste film 'Red Sparrow', waarin hij acteert naast Jennifer Lawrence, maar houdt gelukkig nog wel tijd over om zich met zijn thuisland bezig te houden. Zo wil hij Antwerpen een 'boost' geven met een kunstproject rond graffiti.

“De bedoeling is dat ik vijftien van de beste straatartiesten ter wereld naar hier haal om in de stad kunst te creëren”, zegt Schoenaerts in Het Nieuwsblad. “Hopelijk zal het in augustus of september 2019 plaatsvinden en dan geven we Antwerpen een goede facelift.”

“Ik ben altijd ge­fascineerd geweest door schilderkunst, maar toen ik als tiener graffiti ontdekte, werd schilderen plots een toegankelijke kunstvorm. Je moet niet naar een elitaire kunstschool om het te leren. Het is in mijn ogen de meest directe en democratische kunstvorm: je hoeft er zelfs geen museum voor binnen te gaan.”