Matthias Schoenaerts en Peter Van Den Begin genomineerd voor filmprijs 'Magritte du Cinéma' MVO

Matthias Schoenaerts en Peter Van Den Begin zijn genomineerd voor een 'Magritte du Cinéma' in de categorie beste acteur. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de organisatoren van het festival.

Schoenaerts is genomineerd voor zijn hoofdrol in ‘Le fidèle’, Van Den Begin sleepte de nominatie in de wacht als hoofdrolspeler in ‘King of the Belgians’. Op 3 februari komen we erachter of één van hen de prijs wel degelijk zal winnen. Ook Jérémie Renier ('Amant double') en François Damiens ('Otez-moi d’un doute') zijn namelijk in dezelfde categorie genomineerd.