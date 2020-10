Matthew Perry herstelt nog steeds van zware operatie in 2018: “We wisten niet of hij het zou halen” TK

03 oktober 2020

19u00

Bron: People Magazine 0 Celebrities Wanneer Matthew Perry (51) in het openbaar verschijnt, maken zijn fans zich veelal zorgen. De eens zo energieke ‘Friends’-acteur ziet er de laatste jaren niet heel goed uit. Geen wonder, vertelt zijn stiefvader in een interview. “Hij is nog steeds aan het herstellen van een zware operatie in 2018.”

Twee jaar geleden onderging Perry een zware operatie aan zijn gastro-intestinale stelsel, nadat hij een perforatie aan maag of darmen opliep - de precieze details zijn niet geweten. Wel staat vast dat het er niet goed uitzag voor de acteur, vooral bekend als Chandler uit ‘Friends’. Hij lag maar liefst drie maanden in het ziekenhuis, en volgens zijn stiefvader was het lang niet zeker dat hij het zou halen. “We hebben hem vaak bezocht tijdens die periode”, aldus Keith Morrison, die al 39 jaar getrouwd is met Matthews moeder Suzanne en de man mee opvoedde. “Ik denk dat hem dat deugd deed. Het is vreselijk wanneer iemand erg ziek is en operaties moet ondergaan. We maakten ons zorgen of hij het wel zou halen.”

Volgens Morrison is hij nog steeds aan het herstellen van de zware ingreep. “Hij is er aan het doorkomen. We zijn er ook om hem er doorheen te helpen. Het heeft de hele familie dichter bij elkaar gebracht.” De 71-jarige man liet ook optekenen dat hij erg trots is op zijn stiefzoon. “Hij is een van die mensen die altijd het middelpunt van de kamer is, en dat was als kind al zo. Hij was opmerkelijk. In het hockeyteam maakte hij alle goals, hetzelfde gold voor het tennisplein. Hij was extreem goed en heeft een intens, gefocust, erg intelligent en getalenteerd karakter.” Toch was iedereen verbaasd toen hij zijn beroemde rol in ‘Friends’ kreeg, en Matthew nog het meest van al. “Hij was op het punt gekomen waarop hij het acteren in vraag stelde, en of het wel goed zou uitdraaien. Wel, dat deed het zeker.”

Drank en drugs

Hoe Perry zijn maag- of darmperforatie opliep, is niet geweten, maar een mogelijke oorzaak is zijn overmatig drank- en druggebruik. Perry worstelt al jaren met verslavingen, waaronder alcohol en pijnstillers als Vicodin. “Ik kon gewoon niet stoppen”, vertelde hij daar in 2013 over. “Op een bepaald moment werd het zo erg dat ik het niet meer kon verstoppen. En toen wist iedereen het.”

Matthew werd in totaal drie keer opgenomen voor verschillende verslavingen. De acteur bekende dat hij een kwartfles vodka en ‘an insame amount of pills’ per dag achteroversloeg, maar dat hij nooit dronken op de set heeft gestaan. “Wel altijd met een gruwelijke kater”, aldus Perry aan de BBC in 2016. Wanneer hem gevraagd werd naar zijn minst favoriete aflevering, moet Perry toegeven dat hij zich niet meer veel herinnert van seizoenen drie tot en met zes, toen zijn verslavingen het hevigst woekerden.

De laatste jaren zou het beter gaan op dat vlak, al duiken er ook geregeld bronnen op die beweren dat Perry een paar keer hervallen is. “Ik heb veel ups en downs gehad in mijn leven”, erkent de acteur. “Maar het beste aan mij is dat ik kan helpen als een alcoholverslaafde op me afkomt en vraagt of ik hem wil helpen met afkicken. ‘Ja’, zal ik dan zeggen. ‘Ik weet hoe je dat moet doen’.”

