Matthew McConaughey wordt professor aan Universiteit van Texas kv

28 augustus 2019

23u47

Dit najaar neemt acteur Matthew McConaughey een nieuwe rol op: professor aan de Universiteit van Texas in Austin.

De acteur studeerde zelf in 1993 af aan de universiteit. Hij wordt “professor in de praktijk” aan het Moody College of Communication van het Departement Radio-Televisie-Film. McConaughey doceert al sinds 2015 op onregelmatige basis aan de school, maar nu wordt zijn positie officieel.

“We zijn fier om Professor McConaughey te verwelkomen om zich officieel aan te sluiten bij onze faculteit van wereldklasse”, zegt decaan Jay Bernhardt. “Matthew geeft erg veel om onze school en studenten en we zijn verheugd dat hij zijn tijd en talent wil delen om de volgende generatie medialeiders en vernieuwers te helpen voorbereiden.”



McConaughey doceerde de voorbije jaren samen met een andere professor het vak ‘Scenario tot Film’. Vanaf dit jaar zal hij de enige zijn die het vak geeft. “Het is het vak waarvan ik wou dat ik het had gehad toen ik filmschool volgde. Samenwerken met deze studenten geeft me de kans om hen voor te bereiden”, vertelt de acteur.

Matthew McConaughey heeft zelf al in meer dan 50 films en televisiereeksen geacteerd en heeft ervaring als producer.