Matthew McConaughey verbleef twaalf dagen in woestijn voor boek

13 augustus 2020

Bron: People 0 Celebrities Matthew McConaughey’s (50) volgende project wordt best bijzonder. Geen film deze keer, maar een boek. Zijn memoires, om exact te zijn. Om alles op een rijtje te kunnen zetten, trok de acteur maar liefst 12 dagen lang de woestijn in. Dat vertelt hij in PEOPLE.

“Ik ging 12 dagen lang alleen de woestijn in, zonder elektriciteit", vertelt Matthew McConaughey wanneer hem gevraagd wordt naar zijn schrijfproces. “Ik houd al 36 jaar een dagboek bij. Een paar jaar geleden gaf mijn vrouw me een schop onder m’n kont: ‘Je praat nu al zo lang over dat je wil kijken of er iets inzit. Het moment is gekomen. Doe er iets mee.’”

Het boek zal ‘Greenlights’ heten, zegt de acteur. “Ik merkte op dat ik in m’n vroegere leven heel wat rode en oranje lichten tegen was gekomen die met de tijd groen geworden waren", legt hij uit. “De dood van een geliefde, dat is een rood licht. De dood van mijn vader bijvoorbeeld. Maar door in m'n dagboeken te bladeren ontdekte ik hoe de dingen die hij me leerde ervoor zorgen dat hij blijft leven. Zo wordt de gebeurtenis een groen licht.”

Ook de huidige coronacrisis beschouwt Matthew als zo'n licht. “Momenteel bevinden we ons midden een groot oranje licht, voor sommige zelfs een rood licht. Maar als we ons nu goed gedragen, voorspel ik dat we op dit jaar zullen terugkijken en het zullen beschouwen als een van onze beste momenten, waar we hard voor hebben moeten vechten. Dit was het begin van individuele verandering, wereldwijd. Dit zou zelfs een groen licht kunnen zijn.”

‘Greenlights' komt op 20 oktober uit. Het wordt “een verzameling van verhalen, gebeden, gedichten, mensen, plaatsen en bumper stickers”, legt de acteur uit. “Het is mijn favoriete kunstwerk dat ik ooit heb gemaakt.”