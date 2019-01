Matthew McConaughey geeft toe: “Ik stal die slangenleren ‘Magic Mike’-string” SD

Celebrities Matthew McConaughey was donderdag te gast in de tv-show 'Watch Wat Happens Live' met Andy Cohen, toen een beller hem een wel heel vreemde vraag stelde. Of hij na de opnames van 'Magic Mike' een van de strings van zijn personage stal? McConaughey's antwoord? "Absoluut!"

De Texaanse acteur moest niet nadenken over zijn antwoord: hij had absoluut een van de strings stiekem mee naar huis genomen. “Ik heb mijn ratelslang-string gestolen", vertelde McConaughey. “Niemand moest die na mij nog aandoen, dat was mijn string!” Hoe serieus McConaughey over die string was, vertelde hij al in een eerder interview, toen ‘Magic Mike’ net uitkwam. “Er waren wekenlange gesprekken over de juiste string. Ik had het over Jim Morrison, en Christopher Peterson, de kostuumontwerper, zei: ‘Leer - leren broeken!’ En eens we het juiste leer vonden, dat paste, was het duidelijk: dit was wat Dallas de hele tijd zou dragen.”

Rest ons alleen nog de vraag: hoe vaak zou McConaughey zijn string nog uit de kast halen?