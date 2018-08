Matthew 'Chandler' Perry met spoed opgenomen in het ziekenhuis SD/DBJ

08 augustus 2018

Celebrities Matthew Perry (48), voor eeuwig bekend als Chandler Bing uit de sitcom 'Friends', is in het ziekenhuis opgenomen. Zijn woordvoerders laten weten dat de acteur een operatie onderging om een darmperforatie te verhelpen.

“Matthew Perry is recent in een ziekenhuis in Los Angeles geopereerd om een darmperforatie te verhelpen”, aldus de verklaring van Perry’s woordvoerder. Een darmperforatie is een scheurtje of gaatje in de darmen en moet zo snel mogelijk worden behandeld.

Het euvel kan ontstaan door sommige geneesmiddelen, zeker pijnstillers, in te nemen. Die kunnen de darmwand verzwakken en daardoor een perforatie veroorzaken. Daarnaast zijn ook van nature zwakke darmen gevoeliger voor perforaties en kunnen ook ongevallen of foutjes in darmoperaties de oorzaak vormen van een scheur. Wat in Perry's geval de oorzaak is, is niet bekendgemaakt.

Ondertussen zou het beter gaan met de acteur, maar hij moet nog een revalidatie ondergaan. “Hij bedankt iedereen voor de bezorgdheid en vraagt om privacy tijdens zijn herstelproces”, besluit zijn team.

De 48-jarige acteur heeft nooit een geheim gemaakt van zijn gezondheidsproblemen. Zo was hij open over zijn verslavingen aan alcohol en Vicodin. Over zijn strijd met verslavingen maakte Matthew het toneelstuk ‘The End Of Longing’. “Het is een overdreven versie van mezelf”, zei de acteur vorig jaar over het stuk. “Maar aan het einde van de avond ben ik een open wond, dat is zeker.”