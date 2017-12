Matteo Simoni cruiset letterlijk en figuurlijk door het leven MVO

Matteo Simoni cruiset door het leven. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Op het lanceringsevent van de eerste baanmotoren van Husqvarna heeft hij het over zijn afgelopen en toekomstige projecten én over een hobby van vroeger: brommers. “Bij ons thuis stonden er altijd een stuk twintig brommers van mijn broers voor de deur. Ik wilde daar altijd mee gaan rijden, maar ik mocht nog niet omdat ik nog geen zestien was, dus daarom deed ik het stiekem. Ik ben zelfs ooit naar een boostermeeting gegaan, maar dat is wel al lang geleden.”

Matteo Simoni houdt van brommers.