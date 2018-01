Matteo Simoni bekent patsergedrag uit zijn jeugd: “Ik heb ooit nog molotovcocktails gemaakt” MVO

Nochtans kwam hij onlangs in de aandacht door een schattig briefje dat hij in zijn kindertijd aan zijn moeder schreef. Ze had hem betrapt op roken, en hij voelde zich erg schuldig. Toch was dat niet zijn enige jeugdzonde...

Wanneer hem gevraagd wordt over zijn jeugd in Hasselt, biecht de acteur een en ander op. “Qua bendevorming viel dat mee. Belleke trek doen en wat vuurwerk afsteken, wilder werd het niet”, aldus Simoni. “En molotovcocktails natuurlijk, die hebben we ook ooit gemaakt.”

Simoni bekent dat er ooit politie voor de deur stond nadat bij een uit de hand gelopen schoolboekenverbranding de schuur vuur vatte. Daarnaast had hij ook een aanvaring met een drugdealer. “Dan belde ik die gast op voor wiet: ‘Zeg, euh, straks voor 30 euro op het pleintje?’ Geen probleem, tot ik merkte dat ik eigenlijk maar 10 euro had. Hij kon er niet mee lachen: Kerel, over tien minuten 30 euro of anders maak ik u kapot! Het hele huis heb ik toen afgezocht om nog 20 euro te vinden.”