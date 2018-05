Matt LeBlanc stapt op bij 'Top Gear' TDS

31 mei 2018

20u24

Bron: ANP 0 Celebrities Matt LeBlanc houdt het na vier seizoenen voor gezien bij 'Top Gear'. De Friends-acteur is komend najaar voor het laatst te zien in het autoprogramma van de BBC, maakte de Britse omroep donderdag bekend.

Het vele reizen dat gepaard gaat met de show valt Matt zwaar, liet hij weten. "Ik ben vaker weg bij mijn familie en vrienden dan me lief is." De tv-maker vindt het "jammer" dat hij afscheid neemt van het bekende programma en zegt "altijd een Top Gear-fan te blijven". "Ik wens het team verder veel succes. Bedankt voor een geweldige rit."

LeBlanc is sinds 2016 een van de presentatoren van 'Top Gear', na het ontslag van Jeremy Clarkson. Deze stapte met James May en Richard Hammond over naar Amazon om daar een concurrerend autoprogramma te maken. LeBlanc presenteerde 'Top Gear' aanvankelijk met Chris Evans, maar die hield het na een seizoen al voor gezien na veel negatieve kritieken.

Wie LeBlanc gaat vervangen, is nog niet bekend. De BBC zegt "grootse plannen" te hebben voor de nieuwe presentator.